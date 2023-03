Rede Cuca Vôlei doa uma tonelada de alimentos arrecadados em jogos para associação beneficente

O Rede Cuca Vôlei realizou a entrega de uma tonelada de alimentos e absorventes para a Associação D`Eficiência Superando Limites - Adesul, que foram arrecadados através de doações do público que vão assistir aos jogos do clube cearense na Superliga, maior competição de vôlei do Brasil.

Além da entrega de alimentos, que ocorreu na última sexta-feira (17), foi realizada uma partida festiva e amistosa entre Rede Cuca Vôlei e a equipe de vôlei sentado da Adesul, no Ginásio Paulo Sarasate. O momento ocorreu durante uma das sessões de treino do Rede Cuca antes de uma partida.

Malbha Tahan Supervisor Técnico do Rede Cuca Vôlei “Foi muito legal essa interação de duas categorias dentro da mesma modalidade. A Rede Cuca, como uma instituição plural e social, tem muito orgulho de estar junto com a Adesul nessa caminhada, fortalecendo também o esporte no Ceará para pessoas com deficiência”.

No último sábado (18), o Rede Cuca realizou a última partida em casa na temporada 2022/2023, que também recebeu doações que serão destinadas e entregues à Adesul ao longo da semana. Já no próximo sábado (25), o time cearense fecha participação na Superliga A, quando enfrenta o Farmaconde São José/SP, em São Paulo, às 21h30.

Legenda: Na entrega, o Rede Cuca Vôlei fez um jogo festiva com a equipe de vôlei sentado da Adesul Foto: divulgação / Rede Cuca Vôlei

Rede Cuca Vôlei

O time de voleibol da Rede Cuca nasceu em 2021, fruto do trabalho realizado nas práticas esportivas da instituição há mais de 10 anos, através das políticas públicas da Prefeitura de Fortaleza pela Secretaria Municipal de Juventude.

Composta apenas por cearenses, com boa parte sendo de jovens que tiveram a formação dentro dos equipamentos da Rede, a equipe foi campeã da Superliga C em 2021 e terceiro lugar na Superliga B em 2022. Na temporada 2022/2023, é o único representante das regiões Norte e Nordeste na elite do voleibol nacional.