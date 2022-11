Rebeca Andrade diz que aposentadoria está próxima e sonha com medalha com equipe

Rebeca Andrade, uma das maiores ginastas da história do Brasil, afirmou que a aposentadoria do epsorte "está mais para perto do que para longe." A atleta de 23 anos foi campeã mundial no individual geral e vai competir até que o corpo aguente. Ela, porém, não quis dar um prazo para o encerramento. A ginasta do Flamengo diz estar focada em ir para os Jogos Olímpicos de Paris e em uma medalha em mundial por equipe.

"Eu não sei quanto tempo (falta para encerrar a carreira), porque o futuro a Deus pertence. Enquanto meu corpo estiver aguentando, eu vou continuar, obviamente. Mas eu me conheço muito, e eu sei que está mais para perto do que pra longe", declarou Rebeca em entrevista coletiva realizada na Gávea, na zona sul do Rio. Indagada se isso poderia acontecer logo após os Jogos de Paris 2024, a ginasta sorriu e despistou: "vou deixar o suspense", disse a ginasta.

Rebeca é considerada a mais completa ginasta da atualidade após o título do individual geral no Mundial de Liverpool. O resultado se soma às duas medalhas conquistadas nos Jogos de Tóquio, em 2021. A brasileira, no entanto, disse que ainda busca mais. "O que eu mais quero mesmo é um resultado por equipe", disse.

