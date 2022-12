Real Madrid e Palmeiras entram em acordo por Endrick; veja valores

O Real Madrid e o Palmeiras, após longa novela entre os clubes, chegaram a um acordo sobre o atacante Endrick, de apenas 16 anos.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube espanhol vai pagar 60 milhões de euros e mais 12 milhões de euros em impostos.

O craque brasileiro só poderá se transferir efetivamente para o Real Madrid em julho de 2024 e ficará disponível ao Palmeiras até este período.

Todos os documentos da negociação devem ser assinados ainda em dezembro, segundo Fabrizio Romano. Portanto, as tratativas foram fechadas verbalmente.

Joia da base palmeirense

Com apenas 16 anos, Endrick foi promovido ao elenco principal do Palmeiras por conta do desempenho pelo clube nas categorias de base.

Ele tem uma média de quase um gol por jogo em partidas oficiais nas categorias de base, números que chamaram atenção de todo o Brasil e o Mundo.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte