Ceará vence The Blessed e garante vaga na semifinal do Cearense Feminino

O Ceará está na semifinal do Campeonato Cearense Feminino. O Vozão venceu o The Blessed por 1 a 0 nesta quarta-feira (13), no Estádio Franze Morais, em Itaitinga (CE), pela 6ª rodada da 1ª Fase e avançou. As Meninas do Vozão finalizaram a 1ª fase do Estadual na vice-liderança do Grupo A, com seis pontos. Em quatro partidas, registraram duas vitórias e duas derrotas, com oito gols marcados e seis sofridos.

Classificado para a semifinal, o Ceará terá como adversário o R4, de Juazeiro do Norte. A vaga na decisão será decidida em duelos de ida e volta, com o Time do Povo sendo visitante no duelo decisivo.

A tabela detalhada do mata-mata do estadual será divulgado posteriormente pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

Legenda: O Ceará está nas semifinais do Cearense Feminino e enfrentará o R4 Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Como foi o jogo

O Ceará dominou as ações da partida. Na fase ofensiva, no entanto, criou poucas oportunidades durante o primeiro tempo. Logo aos 3 minutos, Helena recebeu na área, fintou a marcação, mas finalizou por cima do gol. Compacto defensivamente, o The Blessed passou a impedir o avanço das alvinegras.

Aos 34 minutos, no entanto, após uma saída errada do time adversário, a bola sobrou para Thayla, que driblou a marcação e finalizou no canto direito para abrir o marcador para o Ceará.

Antes do apito final, as Meninas do Vozão tiveram a oportunidade de ampliar o marcador com Emily, após cobrança de escanteio e bate e rebate na área. A camisa 4, no entanto, parou na arqueira adversária.

O Ceará voltou para o segundo tempo com a mesma postura, pressionando o The Blessed e se impondo. Thayla quase marcou o segundo do Vozão, em cobrança de falta, mas mandou para fora.

A camisa 7 do Ceará ainda teve uma oportunidade aos 17 minutos, após receber de Evelyn. A finalização da Thayla, porém, passou sobre o gol. As Meninas do Vozão seguiram administrando a posse e asseguraram a vitória.