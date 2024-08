Quem vai transmitir as Paralimpíadas 2024? Veja onde assistir competição ao vivo

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 começam nesta quarta-feira (28), e seguem até o dia 8 de setembro. Durante os 11 dias de competição, 4.400 atletas de 185 nações disputarão as medalhas de ouro, prata e bronze na capital francesa.

Durante a disputa das modalidades, o Sportv2 será responsável pela transmissão das principais disputas do evento, como natação, goalball, basquete em cadeira de rodas, atletismo, futebol de cegos, ciclismo, judô, vôlei sentado e maratona. O canal também será o responsável por transmitir as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos.

Além do canal, o ge e o Diário do Nordeste, irão realizar a cobertura das competições, mantendo o site atualizado com o quadro de medalhas, além das principais notícias relacionadas às Paralimpíadas.

ONDE ASSISTIR AS PARALIMPÍADAS

Os Jogos Paralímpicos de Paris será transmitidos pelo: Sportv 2 e ge e CazéTV, no Youtube.