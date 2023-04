Quem é Taty Castellanos, atacante autor de quatro gols contra o Real Madrid

O Real Madrid foi derrotado nesta tarde por 4 a 2 para o Girona, com brilho do atacante argentino Taty Castellanos, de 24 anos. O jogador marcou os quatro gols da vitória de sua equipe, em partida válida pela 31ª rodada da LaLiga 2022/23, a primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Valentín Mariano José Castellanos Giménez, mais conhecido apenas como Taty Castellanos, nasceu na cidade de Mendoza, na Argentina, no dia 3 de outubro de 1998. Ele foi formado nas categorias de base da Universidad de Chile e fez sua estreia como jogador profissional pela equipe chilena, na temporada 2017.

Após deixar o futebol chileno, Castellanos assinou com o Torque, do Uruguai, onde permaneceu até a temporada 2018, quando foi negociado com o futebol dos Estados Unidos. Na América do Norte, o atacante passou a vestir a camisa do New York City FC, inicialmente emprestado e depois de forma definitiva.

Entre 2018 e 2022, foram cinco temporadas atuando com a camisa do New York City FC, totalizando 134 jogos disputados, além de 59 gols e 21 assistências. Os bons números no continente norte-americano resultaram em um interesse de diversos clubes na contratação de Taty Castellanos.

Uma das equipes que esteve próxima de acertar a contratação do centroavante foi o Palmeiras. Em 2021, o jogador argentino chegou a acertar verbalmente com o clube paulista, mas não foi liberado pelo New York City FC e acabou renovando seu contrato com a equipe até a temporada 2025.

Em 2022, o New York City FC, que pertence ao Grupo City, emprestou Taty Castellanos ao Girona, que também faz parte do grupo. Com a camisa da equipe espanhola, o argentino de 24 anos soma 31 partidas disputadas e 12 gols marcados, quatro destes apenas na partida desta terça-feira (25) diante do Real Madrid.