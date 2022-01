Público em estádios cearenses será reavaliado próximo ao reinício dos jogos de Ceará e Fortaleza

Com pouco apelo de público presente aos estádios nas primeiras rodadas do Campeonato Cearense, que inicia neste sábado (8), o futebol e as liberações relativas às praças esportivas, atualmente fixadas em 80% do público, não sofreram alterações no decreto editado hoje pelo Governo do Estado.

Ceará e Fortaleza, donos das maiores torcidas do Estado e com mais de 60 mil sócios (as duas equipes juntas), só estreiam na temporada 2022 dia 23 de janeiro, quando o Vovô enfrenta o Globo pela Copa do Nordeste, em partida marcada para a Arena Castelão.

Por este motivo, o decreto que foi anunciado com recuo de liberações no setor de eventos não consta nenhuma alteração relativa ao futebol.

Situação pode mudar

No entanto, após os 15 dias de vigência do atual documento, a situação pode mudar, dependendo das condições sanitárias que se apresentem com o avanço da Covid-19 e da H3N2.

Ceará e Fortaleza tem importantes competições no primeiro semestre, com jogos que devem atrair grande quantitativo de público, como um Clássico-Rei previsto para os dias 5 ou 6 de fevereiro pelo Nordestão e as disputas internacionais (Libertadores e Sul-Americana) no mês de abril.

Em live realizada na noite desta quarta-feira (5), o governador Camilo Santana (PT) anunciou novas medidas de prevenção no Ceará, tendo em vista o aumento da taxa de positividade de testes para Covid-19 e dos casos de síndromes gripais no Estado.

Conforme o chefe do Executivo, os eventos festivos e sociais com controle de acesso — tais como shows, formaturas, casamentos, aniversários e encontros corporativos — terão a capacidade de pessoas reduzida a 10% do total permitido atualmente.

Em locais fechados, a capacidade máxima será de 250 pessoas. Nos ambientes abertos, o limite será de até 500. Até hoje, os limites são de 2.500 e 5.000 pessoas, respectivamente.

Com informações do repórter André Almeida