PSG 1 x 0 Real Madrid pela Liga dos Campeões: fim de jogo!

O PSG venceu o Real Madrid no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Diante da torcida no Parque dos Príncipes, em Paris, Mbappé marcou o único gol da partida nos últimos minutos. A partida foi realizada nesta terça-feira (15). O encontro das equipes marcou também a volta de Neymar, após tratamento de uma lesão. As equipes voltam a se enfrentar em 9 de março, no Santiago Bernabéu, na Espanha.

PSG x Real Madrid - oitavas de final da Liga dos Campeões

Veja horário, local e onde assistir

Local: Parque dos Príncipes, em Paris, França

Data: 15/02/2022 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: SBT ao vivo para todo o Brasil na TV aberta, TNT Sports (TV fechada), HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Sergio Ramos (Kimpembe) e Nuno Mendes; Leonardo Paredes, Verratti e Di Maria (Danilo Pereira); Messi, Neymar (Draxler) e Mbappé.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Éder Militão e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Vinicius Jr., Asensio (Rodrygo) e Benzema (Jovic).

