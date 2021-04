PSG X City: Neymar confirmado para jogo da Champions; veja horário e escalação

Paris Saint-Germain e Manchester City são gigantes na França e Inglaterra, respectivamente, mas ambos os clubes buscam entrar para o hall dos grandes times da Europa. Para isso, eles precisam do primeiro título continental ao qual se enfrentam, nesta quarta-feira, às 16h, em Paris, pelo primeiro jogo da semifinal da Champions League. Quem vencer terá como rival na decisão Real Madrid ou Chelsea.

O técnico Mauricio Pochettino apontou que o PSG está confiante, após eliminar o Bayern de Munique nas quartas de final. "Esta é a competição mais importante depois do Mundial. Sabemos que vamos enfrentar uma das melhores equipes do mundo, mas estamos preparados da melhor forma", disse o treinador argentino, em entrevista coletiva.

Guardiola otimista

Ao seu lado na bancada, Pep Guardiola, comandante do time inglês, também esbanjou otimismo. "Não pertencemos à elite desta competição, não temos muita história, mas queremos passar a pertencer. Temos de atuar como sabemos jogar", afirmou o treinador espanhol, destacando a importância também em ganhar o Campeonato Inglês.

"É o nosso torneio mais importante e sábado poderemos ganhar o título contra o Crystal Palace." Guardiola lembrou de um conselho dado pelo astro Johan Cruyff, seu técnico no Barcelona. "Quando se atinge este nível no futebol, você só não pode fazer uma coisa: deixar de desfrutar cada momento", afirmou.

"Quero ver em minha equipe gostando da pressão, das responsabilidades. É neste momento que os grandes jogadores aparecem." Neymar também participou da entrevista coletiva e afirmou estar em sua temporada mais feliz no time francês. "Estou feliz e bem fisicamente. O PSG tem crescido muito. Ano passado fomos finalistas e este ano vamos com tudo para conseguir o título", disse o brasileiro, um dos astro do time francês, ao lado de Mbappé.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Foden