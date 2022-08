Popó responde provocação de José Aldo: 'se eu lutar com ele, vou me queimar'

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino 'Popó' Freitas disparou contra José Aldo, ex-campeão do UFC. Em entrevista ao podcast "Mundo da Luta", do ge, o baiano respondeu provocação do lutador.

Os dois trocaram farpas após a vitória de Popó em cima do humorista Whindersson Nunes. Em seguida, o ex-pugilista desafiou Aldo, que o chamou de velho e barrigudo. As declarações foram dadas em outras entrevistas.

"Não sei o porquê ele falou isso, não tinha mídia, não tinha luta programada. Quando desafiei ele no ringue, deveria agradecer: "se o cara me desafiou, o cara tetracampeão mundial de boxe me desafiou ao vivo, é porque sou bom, é porque sou o cara". Não vou desafiar qualquer galinha morta ao vivo, com audiência lá em cima. Só que ele achou que isso foi uma ofensa. O que ele fez? Chegou no (programa de) Danilo Gentili e falou que eu era gordo, que eu não consegui derrubar Whindersson Nunes porque estava velho, e mentiu. Falei: “será que ele não viu a luta comigo e Whindersson Nunes?” Mas hoje, se ele quiser lutar, mesmo ele pagando e me convidando, depois dessa última luta dele, nunca vou lutar com ele. Se eu lutar com ele, vou me queimar", disse Popó.

José Aldo lutou no último sábado e foi derrotado por Merab Dvalishvili no UFC 278. Popó criticou a luta e disse que o lutador caiu fácil para o adversário. O resultado encerrou uma sequência de três vitórias do brasileiro, que saiu do terceiro para o sexto lugar no ranking do peso-galo e agora está longe da briga pelo título.

"Se ele me desafiar agora e armarem o Fight Music Show 3, Popó x José Aldo, não vou por dinheiro nenhum. A última luta que ele fez, se eu for lutar com ele vou me queimar de tão ruim que ele foi, de tão feia a luta que ele fez. Aquela ali não é a luta de um campeão, de um cara que passou dez anos com o título mundial, mais de dez anos invicto. Não vou nem a pau! José Aldo, desista, não quero mais lutar com você. Você agora para mim é bonito, já não é mais feio (risos). Não quero mais lutar com você, porque depois daquela luta que você fez só vai queimar meu nome", avisou Popó.

O podcast também teve a participação do campeão olímpico Hebert Conceição. Marcelo Russio conduziu o programa, que também teve a particioação do narrador Bernardo Edler e do produtor Zeca Azevedo.

