Novo produto do SVM, podcast ‘Elas no Esporte’ contará histórias de mulheres do cenário esportivo

Estreia nesta quarta-feira (24), o Podcast 'Elas no Esporte', às 15h, no YouTube da Verdinha e nas plataformas de áudio. O objetivo do podcast é evidenciar as mulheres que vivenciam o esporte e as histórias de dedicação e superação. Cada episódio tem uma personagem que conta como é a relação dela com o esporte, levando luz a fatos históricos, momentos emocionantes, curiosidades, revelações de bastidores; sempre com leveza e bom humor. As entrevistadas são atletas, narradoras, empresárias de jogadores, dirigentes, mulheres de jogadores, entre outras.

Além de acompanhar no Youtube, o internauta poderá assistir pela TV Diário. Toda semana, haverá um novo episódio. O programa é a primeira iniciativa na mídia cearense com foco no cenário esportivo feminino.

“O podcast é, ainda, um espaço para apresentar personalidades cearenses, um Estado considerado um celeiro de atletas”, destaca a jornalista Denise Santiago, que ao lado de Crisneive Silveira, apresenta o podcast.

Primeira convidada

A entrevistada do episódio de estreia é Janaína Queiroz. Ela é coordenadora de projetos femininos do time de futebol Ceará Sporting Club, uma iniciativa inédita no Estado, que pretende viabilizar ações em segurança da mulher no estádio e camarote para autistas, entre outras. Na semana seguinte, a convidada é a narradora da Federação Cearense de Futebol, Patrícia Castro.

Legenda: Durante as gravações, diversas mulheres passaram pelo programa para contar sua história no cenário esportivo Foto: Foto: Thiago Gadelha/SVM

Podcast Elas no Esporte.: