Peñarol x Botafogo-RJ: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Peñarol e Botafogo-RJ se enfrentam na noite desta quarta-feira (30) pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília) no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Glorioso conquistou uma vantagem enorme no jogo de ida ao golear o time uruguaio por 5 a 0 no Nílton Santos, no Rio de Janeiro.

Assim, o time carioca pode até perder por 4 gols de diferença que avança para a decisão da Libertadores. Para o time carbonero, apenas vencendo por 5 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por 6 gols para se classificar diretamente.

Após os conflitos no Rio de Janeiro e as prisões dos torcedores do Peñarol, o clube uruguaio não garantiu a segurança dos torcedores do Botafogo no estádio Campeón del Siglo, de sua propriedade, com isso, o Governo uruguaio modificou o local da partida para o estádio Centenário.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TV Globo, Globoplay e Paramount+

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Peñarol

Aguerre; Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Damián García e Rodrigo Pérez; Darias, Léo Fernández e Báez; Silvera. Técnico: Diego Aguirre

Botafogo

Gatito Fernández; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Adryelson e Cuiabano (Marçal); Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Óscar Romero (Matheus Martins), Savarino e Thiago Almada (Eduardo); Tiquinho Soares.. Técnico: Artur Jorge



FICHA TÉCNICA | Peñarol x Botafogo

Jogo: Volta da semifinal da Copa Libertadores

Árbitro: Piero Maza

Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha

Onde assistir: Globo e Paramount +