Paraguai x Argentina: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

O Paraguai recebe, nesta quinta-feira (7), a vice-líder Argentina, pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, solo paraguaio.

A equipe de Lionel Scaloni está invicta na competição sul-americana. Com cinco vitórias e três empates, a Argentina ocupa a vice-liderança das Eliminatórias, com 18 pontos. Os argentinos estão a seis pontos do Brasil.

A seleção do paraguai, por sua vez, ocupa a 6ª colocação, com 11 pontos, e busca entrar no G-4 da competição. Nos últimos três jogos pelas Eliminatórias, a equipe de Eduardo Berizzo perdeu para o Equador, empatou com a Colômbia e venceu a Venezuela.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV 2.

Prováveis escalações

Paraguai

Antony Silva; Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso e Alderete; Villasanti, Morel, Ángel Romero, Almirón e Arzamendia; Sanabria. Técnico: Eduardo Berizzo.

Argentina

Emiliano Martínez; Montiel, Cuti Romero, Otamendi e Acuña; Di María, De Paul, Paredes e Lo Celso; Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Ficha técnica

Paraguai x Argentina - 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Data: 07/10/2021

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (BRA) e Rafael da Silva Alves (BRA)

Transmissão: SporTV 2