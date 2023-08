Palmeiras x Deportivo Pereira-COL: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Deportivo Pereira-COL entram em campo nesta quarta-feira (30), às 21h30 de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), para disputar a partida de volta das quartas de final da Taça Libertadores de 2023. O Verdão venceu o jogo de ida por 4 a 0 e pode perder por até três gols de diferença que garante sua classificação para a semifinal. Quem avançar do confronto enfrentará o vencedor de Racing-ARG e Boca Juniors-ARG, que empataram por 0 a 0 na ida.

Com a grande vantagem conquistada no jogo da ida, Abel Ferreira deve poupar os jogadores que mais atuaram no Brasileirão. Além disso, o português fará duas mudanças obrigatórias, já que o volante Gabriel Menino está suspenso e o atacante Dudu está fora da temporada depois de lesionar o joelho direito.

Já o Deportivo Pereira está em sua primeira participação na Libertadores e já faz história ao chegar nestas quartas de final. Descansado por folgar na última rodada do campeonato local, o time colombiano deve iniciar a partida com o que tem de melhor para a "missão impossível" na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ (Streaming).

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Jhon Jhon (Breno Lopes), Artur e Rony (López). Técnico: Abel Ferreira.

Deportivo Pereira: Quintana; Monroy, Garcés, Quintero e Carlos Ramírez; Medina, Zuluaga, Fory e Bocanegra; Ángelo Rodríguez e Balboa. Técnico: Alejandro Restrepo

PALMEIRAS x DEPORTIVO PEREIRA | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das quartas de final da Taça Libertadores de 2023

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 30/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)