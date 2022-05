Pacajus vence Tuna Luso-PA e assume liderança provisória da Série D

O Pacajus venceu o Tuna Luso-PA nesta sexta-feira (20) por 2 a 0, no Estádio João Ronaldo, na Região Metropolitana de Fortaleza, pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Daniel Passira e Testinha marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Cacique do Vale do Caju assumiu a liderança provisória do Grupo A2, com 11 pontos.

A equipe pacajuense volta a campo no sábado (28), às 16h (horário de Brasília), contra o Fluminense-PI, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).

Veja partidas do Pacajus na Série D

4 de Julho 1 x 1 Pacajus Pacajus 1 x 0 Castanhal-PA Tocantinópolis 1 x 1 Pacajus Pacajus 0 x 2 Moto Club Juventude Samas 0 x 1 Pacajus Pacajus 2 x 0 Tuna Luso-PA