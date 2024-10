Os maiores salários da NBA; veja jogadores mais bem pagos da temporada 2024/25

A temporada 2024/25 da National Basketball Association (NBA), liga norte-americana de basquete e principal competição da modalidade do mundo, começa nesta terça-feira (22). 30 equipes de basquete lutam para conquistar o título da nova temporada da NBA.

Por ser a principal competição de basquete do mundo, a NBA também reúne os grandes nomes do basquete mundial, como os conhecidos Lebron James e Stephen Curry. Por movimentar milhões de dólares, também paga muito bem suas estrelas.

Veja também Jogada Quantos times disputam a NBA? Veja lista das equipes que jogam a temporada 2024/25 Jogada Quem é o atual campeão da NBA? Temporada 2024/25 começa nesta terça-feira (22) Jogada Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (22)

10 MAIORES SALÁRIOS DA NBA 2024/25

Stephen Curry | Golden State Warriors | US$ 55,7 milhões Nikola Jokic | Denver Nuggets | US$ 51,4 milhões Joel Embiid | Philadelphia 76ers | US$ 51,4 milhões Kevin Durant | Phoenix Suns | US$ 51,1 milhões Bradley Beal | Phoenix Suns | US$ 50,2 milhões Jaylen Brown | Boston Celtics | US$ 49,7 milhões Devin Booker | Phoenix Suns | US$ 49,2 milhões Karl-Anthony Towns | New York Knicks | US$ 49,2 milhões Paul George | Philadelphia 76ers | US$ 49,2 milhões Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | US$ 49,2 milhões

Legenda: Kevin Durant é o quarto jogador de basquete mais bem pago do mundo Foto: Garrett Ellwood / AFP

O valor do maior salário da liga, recebido por Stephen Curry, do Golden State Warriors, equivale a R$ 318 milhões, de acordo com a cotação atual do dólar em comparação com o real. O décimo maior salário, de Kawhi Leonard, equivale a R$ 280 milhões.