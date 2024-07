Olimpíadas 2024: Ana Luiza Caetano e Marcus D’Almeida se classificam no tiro com arco

Uma manhã de terça-feira (30) com bons resultados para o Brasil no tiro com arco nas Olimpíadas 2024. Os brasileiros Ana Luiza Caetano e Marcus D’Almeida venceram suas disputas e garantiram classificação para a próxima fase da competição.

Legenda: Jogos Olímpicos Paris 2024 - Tiro Com Arco - Marcus D'Almeida Foto: Miriam Jeske/COB

Ana Luiza Caetano venceu a eslovena Zana Pintaric e garantiu vaga na segunda fase. Na disputa da segunda fase, a brasileira venceu mais uma vez, superando a atleta da Malásia Syaqiera Mashayikh.

Já na chave masculina, Mascus D’Almeida superou o ucraniano Mykhailo Usach e também carimbou a sua vaga na segunda fase das Olimpíadas 2024. Ele aguarda a definição de quem será o seu adversário na segunda fase.