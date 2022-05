Nova Djokovic vence Hurkacz e enfrenta Carlos Alcaraz na semifinal do Aberto de Madri

O tenista sérvio Novak Djokovic venceu o polonês Hubert Hurkacz por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4, e avançou à semifinal do Aberto de Madri. Na disputa por uma vaga na final, o líder do ranking da ATP enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz.

O espanhol despachou o conterrâneo Rafael Nadal nas quartas de final por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/3.

A semifinal do Aberto de Madri acontece neste sábado (7), às 11h (horário de Brasília). A final do torneio está marcada para o domingo (8).

