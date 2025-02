Norris domina 1º dia de testes da F1; Bortoleto é o 12º

Vice-campeão no ano passado, o britânico Lando Norris (McLaren) foi o mais rápido no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta quarta-feira (16), no circuito de Sakhir, no Bahrein.

Norris ficou à frente de seu compatriota George Russell (Mercedes) e do tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) por 157 e 244 milésimos de segundo, respectivamente. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), com o espanhol Carlos Sainz (Williams) em quinto e o francês Pierre Gasly (Alpine) em sexto.

O dia foi marcado pela estreia oficial com a Ferrari do heptacampeão mundial inglês Lewis Hamilton, que terminou em 13º, logo atrás do estreante brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que marcou o 12º melhor tempo.

Legenda: O estreante brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, marcou o 12º melhor tempo Foto: Divugação / @F1

A segunda sessão de testes, no início da noite, foi interrompida devido a uma queda de energia que afetou todo o circuito de Sakhir, boxes, padoque, centro médico e sala de

imprensa.

Os comissários imediatamente mostraram a bandeira vermelha para os dez pilotos que estavam na pista no momento e eles tiveram que recolher os carros enquanto os geradores eram ligados para manter os equipamentos funcionando e não correr o risco de perder os valiosos dados obtidos ao longo do dia.

A energia foi gradualmente restabelecida e a sessão foi retomada depois de uma hora de paralisação.

Classificação do primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1: