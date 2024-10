No calendário das Olimpíadas de 2028, Fortaleza recebe etapa do circuito nordestino de Squash

A capital cearense recebe entre os dias 18, 19 e 20 de outubro a 4ª etapa do circuito Nordestão de Squash. A competição realizada na Academia Cearense de Squash (ACES) conta com a participação de mais de 60 atletas de toda região Nordeste. Modalidade presente no calendário da Olimpíada de Los Angeles 2028, o esporte junta cada vez mais adeptos no Brasil.

Antes de Fortaleza, o Nordestão de Squash passou por etapas em Recife, Aracaju e João Pessoa. Uma das idealizadoras da ação, a vice-presidente da Federação Brasileira de Squash e presidente da Academia Cearense de Squash, Angelina Studart, destaca o desenvolvimento da modalidade.

“Após organizar uma etapa do Campeonato Brasileiro de Squash, o maior evento nacional da modalidade, senti-me pronta para criar um circuito próprio no nordeste, juntamente com outros estados da região que compartilham a mesma visão”, destaca Angelina.

A modalidade é dividida em seis classes, de acordo com as pontuações dos atletas, separados por gênero. Para o ranking de pontuação, os atletas vão subindo de “nível” ao longo da carreira, em meio aos campeonatos, nos jogos oficiais. Os iniciantes começam na sexta classe. Além disso, o squash abrange as categorias nas classes master, para mais de 45 anos, e de duplas.

HISTÓRIAS NO SQUASH

Praticante desde os 10 anos de idade, Juliana Azevedo ocupa a 1ª posição no ranking da primeira classe feminino. Adepta do esporte que, segundo ela, é intenso, viciante, estratégico e empolgante, a jovem criou gosto pela modalidade com o incentivo do pai que foi professor de squash.

“Fico muito feliz em ver o squash crescendo e ainda mais por saber que agora somos um esporte olímpico, o que valorizará ainda mais a prática. Com isso, com certeza levaremos o squash a um patamar mais elevado, onde mais pessoas conhecerão e irão se apaixonar por esse esporte que envolve todo o nosso corpo e mente”, assegura. Juliana Azevedo atleta de squash

Apesar de entrar apenas agora no calendário das Olimpíadas, o squash já é praticado há mais de duas décadas. Atleta da modalidade, o jornalista Thiago de Góes é o atual campeão cearense da sexta classe. Agora, no Nordestão, ele irá competir na quinta classe e na categoria de duplas.

“Eu já havia tido um contato inicial com o squash há mais de 20 anos, mas joguei pouco tempo, parei e fiquei sedentário desde então. Há pouco mais de um ano, fiquei motivado a retornar aos treinos por influência do meu primo Kário César, que mora em Natal e é atualmente o campeão nordestino da primeira classe”, lembra Thiago. Thiago de Góes atleta de squash

ETAPAS DO CIRCUITO

Depois dos três dias de competição em Fortaleza, o circuito será encerrado no mês de novembro, em Natal, Rio Grande do Norte. Com bom desenvolvimento no Sul, Sudeste e Centro-Oeste brasileiro, Studart acredita no potencial do Nordeste para despontar entre as principais do país.

“Em 2023, realizamos o primeiro Nordestão de Squash, que foi um sucesso absoluto e, neste ano, repetimos a iniciativa de forma ainda maior, mais organizada e melhor estruturada. Meu sonho é transformar esse circuito no maior do país”, ressalta a vice-presidente da Aces.

Ainda de acordo com Angelina Studart, a Aces, como uma das principais referências no esporte no Brasil, inicia a abertura de turmas juvenis focadas em preparar uma nova geração de atletas prontos para representar o Brasil nas Olimpíadas.

NORDESTÃO DE SQUASH

Quando: 18, 19 e 20 de outubro (abertura às 18h)

Local: Aces-Cocó (R. Vilebaldo Aguiar, 2222 - Cocó)

Mais informações: redes sociais da aces_squash