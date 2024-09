NFL no Brasil: veja tudo que você precisa saber sobre o jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia

O primeiro jogo da história da National Football League (NFL) na América do Sul acontecerá nesta sexta-feira (6). O jogo histórico entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles acontecerá em território brasileiro, na Neo Química Arena, a casa do Corinthians, em confronto válido pela primeira semana da temporada regular de 2024/25 da liga.

Os Packers — maior campeão da liga, se contarmos os títulos antes da era Super Bowl — se classificou para a pós-temporada no último ano e inicia esta temporada buscando conquistas ainda maiores que as da última temporada. Já os Eagles, vice-campeão do Super Bowl a duas temporadas, manteve boa parte de sua equipe principal e acrescentou peças importantes durante a pré-temporada.

JOGOS INTERNACIONAIS

Como parte da estratégia de expansão da liga, surgida em 2007, a NFL começou a sediar alguns jogos de sua temporada em outros países. O primeiro local — e o que mais recebeu jogos fora dos Estados Unidos — foi a cidade de Londres, capital da Inglaterra. Além dela, países como Canadá, Alemanha, Japão, Espanha, Suécia, Irlanda, Austrália e México já sediaram o evento.

A expectativa é que mais de 42 mil pessoas estejam presentes no estádio paulista para o confronto entre as equipes. Na última preparação antes do duelo, os Eagles treinaram no estádio do Corinthians, enquanto os Packers realizaram os últimos ajustes no CT Joaquim Grava — sede do Timão. Atualmente, o Brasil é considerado o terceiro do mundo em consumo de futebol americano, atrás apenas dos Estados Unidos e do México.

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido na RedeTV; ESPN 2; Disney+; NFL Game Pass (DAZN e Prime Video) e CazéTV.

FICHA TÉCNICA | Green Bay Packers x Philadelphia Eagles

Local: Neo Química Arena, a casa do Corinthians

Data: 06/09/24 (sexta-feira)

Horário: 21h15 (Horário de Brasília)

