Neymar processa influenciadora Sophia Barclay por difamação e pede R$ 100 mil

O atacante brasileiro Neymar está processando a influenciadora Sophia Barclay por difamação, após ela falar em entrevistas que manteve relações sexuais com o jogador de futebol e com o surfista brasileiro Pedro Scooby.

De acordo com apuração do portal UOL, o atacante pede uma indenização de R$ 100 mil no processo, acusando a influenciadora de difamação e afirmando que as falas ofendem sua dignidade, imagem e reputação. O Tribunal de Justiça de São Paulo avalia o caso.

Legenda: Neymar em ação com a camisa da Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Neymar tem 31 anos e atualmente pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita. O jogador está afastado dos gramados após uma grave lesão no tornozelo. Pela equipe saudita, ele disputou apenas cinco partidas, somando um gol e duas assistências.