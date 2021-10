Neymar apresenta dores musculares e está fora da partida do PSG contra Leipzig

Com dores musculares, Neymar está fora da partida do Paris Saint-Germain contra o RasenBallsport Leipzig, que acontece nesta terça-feira (19), pela Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes, na capital francesa, anunciou o clube.

O atleta "tem sofrido de dores nos adutores desde o retorno da seleção [brasileira] e deverá prolongar um período de recuperação de alguns dias antes do retorno à normalidade com o grupo", declarou o PSG.

"A prioridade sempre é a saúde dos jogadores. Ney tem um pequeno problema. Espero que seja apenas questão de alguns dias", afirmou o técnico do time francês, o argentino Mauricio Pochettino.

A decisão do clube provoca dúvidas sobre a participação do craque no clássico do campeonato francês contra o Olympique de Marselha no próximo domingo (24).

Legenda: Antes do anúncio da ausência, o atleta chegou a participar do treino para a partida contra o time alemão Foto: AFP

Neymar, de 29 anos, sente dores desde o retorno das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022: ele disputou a última partida pela seleção do Brasil contra o Uruguai (4-1) na última quinta-feira (14).

No departamento médico, agora o brasileiro faz companhia ao zagueiro espanhol Sergio Ramos (panturrilha) e ao meia argentino Leandro Paredes (quádriceps direito).

Neymar chegou a participar do treino desta manhã de segunda-feira (18), aberto à imprensa. O anúncio sobre o desfalque foi surpreendente e priva Pochettino de mais um atacante para o jogo contra o Leipzig, já que Ángel Di María está suspenso e Mauro Icardi é dúvida por problemas familiares.

Com uma vitória contra o time alemão, o PSG dará um grande passo para a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões.