Brasil x Uruguai pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Seleção Brasileira recebe o Uruguai, nesta quinta-feira (14), em Manaus, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A partida será disputada às 21h30, na Arena da Amazônia, em Manaus.

O Brasil lidera as eliminatórias Sul-Americanas 28 pontos em 10 jogos, mas perdeu os 100% de aproveitamento ao empatar com a Colômbia em Barranquilla por 0 a 0, em uma atuação ruim. São 9 vitórias em 10 jogos, com a vaga na Copa praticamente certa, mas sem atuações convicentes. A Celeste é a 4ª colocada, com 16 pontos e está no limite da vaga direta pra Copa.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela Rede Globo e pelo SporTV.

Palpites para Brasil x Uruguai

Prováveis escalações

Brasil

Éderson; Emerson, Lucas Verissimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar. Técnico: Tite.

Uruguai

Muslera; Nández, Coates, Godín e Piquerez; Federico Valverde, Matías Vecino, Bentancur e De la Cruz; Luis Suárez e Edinson Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.

Brasil x Uruguai

Onde: Arena da Amazônia, em Manaus

Data: 14/10, às 21h30

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Diego Bonfa (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)