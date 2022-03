Náutico vence Botafogo/PB nos pênaltis e será o adversário do Fortaleza na Copa do Nordeste

O Náutico será o adversário do Fortaleza nas semifinais da Copa do Nordeste. Debaixo de muita chuva, o Timbu venceu o Botafogo/PB por 4 a 3 nos pênaltis e saiu do estádio Almeidão, em João Pessoa (PB) classificado.

No tempo normal, o placar foi 1 a 1, com o Timbu arrancando o resultado com um jogador a menos, após expulsão de Richard Franco. Leilson marcou para o Bota aos 26 minutos do 2º tempo, e Júnior Tavares empatou para o Náutico aos 43 da etapa final.

Nas penalidades, Ratinho e Bruno Ré desperdiçaram para o Botafogo-PB, enquanto Juninho Carpina perdeu para o Timbu. Quem definiu a vaga para o Náutico foi Júnior Tavares, heroi do empate no tempo normal.

Comemoração do Náutico

ESSE SENTIMENTO NINGUÉM NOS TIRA pic.twitter.com/RdAjIL6QlM — Náutico (@nauticope) March 24, 2022

Contra o Leão

A partida da semifinal em jogo único entre Fortaleza e Náutico será no sábado, no Castelão, com horário ainda a ser confirmado pela CBF. O Tricolor de Aço tem o mando do jogo por ter melhor campanha que o time pernambucano na classificação geral do Nordestão.

Pelo regulamento, o vencedor avança para final e um empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.