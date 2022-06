Nadal x Ruud pela final de Roland Garros: veja onde assistir, horário e palpites

O norueguês Casper Ruud, de somente 23 anos, tentará impedir o 14° título de Rafael Nadal em Roland Garros, neste domingo, às 10 horas (horário de Brasília).

Ruud é um azarão na decisão e um inimigo íntimo. Ele conhece muito bem alguns pontos fortes do ídolo Nadal por treinar na academia do astro espanhol algumas vezes por ano ao lado de seu pai. Justamente por esse fato, vem melhorando cada vez mais no saibro, também seu piso preferido, o que promete uma grande decisão.

Final de Roland Garros - Nadal x Ruud

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV 3 e pelo Star +

Que horas será a final de Roland Garros

O jogo acontece às 10h (Brasília) deste domingo (5)

Palpites

A semifinal

O norueguês chegou à inédita final de Grand Slam da carreira após superar o croata Marin Cilic, de virada, por 3/6, 6/4, 6/2 e 6/2.

Já Nadal, avançou à final após o alemão Alexander Zverev sofrer grave torção no tornozelo direito no fim do segundo set. Apesar do encerramento precoce da partida, com placar de 7/6 (10/8) e 6/6, o recordista de títulos do Grand Slam francês precisou ficar em quadra por 3h13min.

Admiração

Será o primeiro embate entre Nadal e Ruud no circuito, e o norueguês não esconde sua admiração e inspiração pelo astro, a quem se espelha. "Eu era muito chorão quando criança. Contra isso, comecei a trabalhar para ser mais calmo em quadra. E me espelhei em Nadal, um cara que jamais desiste de lutar", afirmou Ruud, após o jogo.

Compaixão

Multicampeão e tendo eliminado Djokovic, Nadal mostrou toda sua classe ao lamentar a lesão de Zverev , mesmo que isso tenha facilitado sua ida para a final.

"Ele teve muito azar hoje, fez uma grande campanha em Roland Garros e sei o quanto quer ganhar um Grand Slam. Difícil para eu falar qualquer coisa hoje diante dessa situação. Todos sabem que era um sonho chegar a mais uma final de Roland Garros. Mas terminar dessa forma, ver ele chorando... Só desejo o melhor para ele também."

