Nadal eliminado por Tiafoe e brasileiro Demoliner vai à inédita quartas do US Open

Um dia após Daniil Medvedev, o número 1 do mundo, ser eliminado do US Open e ficar sabendo que perderá a liderança do ranking, Rafael Nadal, o segundo da ATP e principal candidato a assumir o trono do tênis, também deu adeus no último Grand Slam da temporada ao ser eliminado pelo último americano ainda vivo na competição. O espanhol caiu diante de Frances Tiafoe, parciais de 6/4, 4/6, 6/4 e 6/3.



Após 10 anos, o Grand Slam americano tem um representante local nas quartas de final. Mardy Fish, em 2012, foi o último tenista dos Estados Unidos a chegar entre os oito melhores de simples no complexo de Flushing Meadows, em Nova York.



Veja momento da derrota de Nadal



Nadal fora

Com a torcida toda contra na Arthur Ashe Stadium, Rafael Nadal teria de buscar superação contra o empolgado americano Frances Tiafoe. Mas o número 2 do mundo sofreu muito com o saque forte e perdeu a primeiro parcial em 6/4. Com uma dupla falta do rival, devolveria o placar no segundo set.



Em um jogo bastante equilibrado, Nadal sofria para confirmar seus saques. Perdeu o game sete e acabou mais uma vez sem conseguir reagir, caindo por novo 6/4. Sem mais chances para erros, tinha de melhorar o saque, mas abriu o quarto set precisando salvar o breakpoint para fazer 1 a 0.



Nadal quebrou no game quatro e foi para o saque com chance de abrir 4 a 1, mas parou pra aí. Tiafoe devolveu a quebra, empatou e ainda virou para 5 a 3, levantando a torcida com quatro pontos seguidos. O americano ficou bem perto de ganhar pela primeira vez do espanhol e era bastante ovacionado em quadra.



Com um winner, Tiafoe abriu três match points no serviço de Nadal. A primeira chance parou na rede, mas ele fechou a seguir após pressionar e ver o espanhol também mandar na rede. Depois de duas derrotas no confronto, o americano ganhou finalmente e ficou bastante emocionado com o triunfo. Ele acabou aplaudido de pé.



O adversário do americano nas quartas de final será o russo Andrey Rublev, cabeça de chave 9 no US Open, que superou o britânico Cameron Norrie por triplo 6/4.





Brasil nas quartas



Único representante brasileiro ainda na disputa do US Open, Marcelo Demoliner se garantiu nas quartas de final de duplas. Ao lado do português João Sousa, eliminou a dupla italiana formada por Andrea Vavassori e Lorenzo Sonego por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.



Há nove meses, Demoliner passou por cirurgia no joelho e agora festeja o melhor resultado da carreira no US Open. Após dupla falta dos italianos, ele comemorou demais a vitória. Foram muitos abraços no português e depois uma grande sessão de fotos com os torcedores brasileiros que o apoiavam na quadra 5.



Nas quartas de final eles terão a dupla número 2 do mundo pela frente, formada pelo holandês Wesley Kooljof e o britânico Neal Skupski, que passou pelos australianos Matthew Ebden e Max Pucell com 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte