Nadal e Alcaraz vão representar a Espanha nas Olimpíadas de Paris

Rafael Nadal e Carlos Alcaraz vão representar a Espanha nas Olimpíadas de Paris. A Real Federação Espanhola de Tênis confirmou a participação dos jogadores nesta quarta-feira (12). O campeão olímpico de simples em Pequim-2008 formará uma aguardada dupla com o jovem atual campeão de Roland Garros e de Wimbledon, na capital francesa.

A dupla, que soma 25 títulos de Grand Slam em simples, já se torna uma das mais esperadas do evento olímpico, que será disputado justamente no saibro de Roland Garros, onde Alcaraz se sagrou campeão pela primeira vez no domingo. E onde Nadal levantou o troféu por incríveis 14 vezes, um recorde em qualquer Grand Slam.

Nadal e Alcaraz chegarão à capital francesa com ares de "dream team" das duplas masculinas em razão do sucesso tanto no passado quanto no presente. Ambos já ocuparam a liderança do ranking. Nadal, no entanto, está na reta final de sua carreira e pode se aposentar ainda nesta temporada.

O veterano só deve entrar em quadra nas duplas por não ter ranking suficiente para jogar na chave de simples. Pelas regras da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), somente os 56 primeiros colocados do ranking garantem vaga automática na chave. Mas a entidade terá dois convites a serem distribuídos para campeões olímpicos e de Grand Slam, o que poderia favorecer Nadal, atual número 264 do mundo.

O tenista de 38 anos está longe de sua melhor forma física e técnica e acabou sendo eliminado logo na estreia em Roland Garros, pela primeira vez na carreira. Nadal ainda não confirmou se competirá na grama de Wimbledon, que começa no dia 1º de julho. É provável que se poupe para seguir treinando no saibro, piso do torneio olímpico. Ele é campeão olímpico tanto em simples (Pequim-2008) quanto nas duplas (Rio-2016).

A Espanha também convocou Pablo Carreño Busta, medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021, Alejandro Davidovich e o duplista Marcel Granoller. No feminino, Sara Sorribes e Cristina Bucsa foram as convocadas. De acordo com a federação espanhola, Paula Badosa decidiu não competir porque a Olimpíada não distribui pontos no ranking.