Nadadora expulsa da delegação em Paris 2024, Ana Vieira diz ter sofrido assédio

Expulsa da delegação olímpica brasileira nos Jogos de Paris 2024, a nadadora Ana Carolina Vieira se pronunciou apnas redes sociais ós ter sido acusada pela comissão técnica da seleção brasileira de natação de ter cometido atos de indisciplina. Ana nega as acusações, revela ter ficado desamparada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ainda ter sofrido assédio.

“Eu vou provar tudo que não tive má conduta. A partir do momento que saí da sala, minha cara estava em todas as possíveis páginas. Não consegui ter contato com ninguém, não consegui ficar sozinha”, relatou.

A nadadora ainda afirma que buscou conversa com psiquiatra, mas que o contato foi negado e que teria sido impedida até de buscar água. “Tinha uma moça me acompanhando o tempo todo. Pedi para deixar eu falar com um psiquiatra, não deixaram. Não pude nem pegar água. Mas, graças a Deus, depois consegui falar com ele (psiquiatra) e é isso”, completou.

Ana Vieira diz também que ficou desemparada e que não obteve contato com o Comitê Olímpico Brasileiro. “Eu estou desamparada. Não tive acesso a nada, não consegui falar com ninguém. Ela me mandou entrar em contato com os canais do COB”, disse.

Grave denúncia de assédio

Ana Vieira não especificou a situação, mas afirmou que já sofreu assédio dentro da seleção brasileira de natação. “Eu fiz uma denúncia e nada foi resolvido. Denúncia de assédio, dentro da seleção. Espero que vocês consigam se contar um pouquinho, vou falar tudo, falar com meus advogados, mas prometo falar tudo”, disse.