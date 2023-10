Na véspera da final da Copa Sul-Americana, Padre Cícero aparece iluminado com as cores do Fortaleza

Um dos pontos turísticos mais famosos do Estado do Ceará recebeu as cores do Fortaleza na noite desta sexta-feira (27). O Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, foi iluminado nas cores do Leão como forma de homenagem ao clube que disputa a final da Copa Sul-Americana de 2023. A decisão acontece neste sábado (28), às 17h, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, no Uruguai.

Legenda: Padre Cícero iluminado nas cores do Fortaleza. Foto: Aerlon Avelino

A ação foi encabeçada por torcedores do Fortaleza que fazem parte da embaixada do clube na região do Cariri. Desde 2014, o grupo é reconhecido pelo clube como uma entidade oficial no local. A torcida também irá se juntar para assistir ao jogo decisivo que vale um título inédito Leão em um bar da cidade neste sábado (28).

O Fortaleza está em busca de sua primeira conquista internacional, enquanto a LDU busca o seu quinto título continental.

