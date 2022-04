"Não foi o que esperávamos", analisa Vojvoda após empate do Fortaleza contra Caucaia

O técnico Juan Pablo Vojvoda analisou o empate sem gols entre Caucaia e Fortaleza nesta sexta-feira (22) no confronto de ida da final do Campeonato Cearense 2022. Na visão do argentino, a equipe construiu boas jogadas, mas não conseguiu finalizar com precisão.

"Produzimos situações de gols, criamos situações, não tivemos uma finalização concreta."

Na análise de Vojvoda, o sistema defensivo também necessita de melhoras. Ao longo da partida, o time sofreu com as rápidas transições do Caucaia, necessitando paralisar as jogadas com falta próximas à área.

"Eles se defenderam bem, tiveram transições ofensivas, deixamos muitos espaços nas nossas costas e acho que nossa situação de jogo não foi o que esperávamos. Devemos melhorar, tem partidas que não acontece como planejamos e essa é uma delas."

O empate sem gols gerou frustração nos 3.895 torcedores presentes na Arena Castelão, sendo maioria do Fortaleza. A irritação dos leoninos fez com que meio-campista Matheus Vargas e o atacante Robson deixassem o campo vaiados. Na coletiva de imprensa, Vojvoda saiu em defesa do grupo.

"Confio nos jogadores e conheço eles desde o ano passado. O torcedor tem direito a reprovar ou aprovar a atuação dos jogadores, também digo que são jogadores que vou contar. O futebol muda rapidamente e temos que confiar nos nossos jogadores, mostraram no ano passado que podem ajudar o Fortaleza, vamos trabalhar para que o torcedor se sinta satisfeito e que nossa produção não recaia só em dois jogadores. Temos que aumentar nosso nível para que os jogadores sejam protegidos pelo funcionamento do time"