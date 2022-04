Presidente do Fortaleza anuncia venda de ingresso por metade do preço para final com Caucaia

A diretoria do Fortaleza anunciou uma promoção na venda de ingressos para a final do Campeonato Cearense contra o Caucaia, no domingo (24). Mandante no jogo de volta, marcado para 18h30, na Arena Castelão, o clube leonino definiu que todos os bilhetes serão vendidos pela metade do preço.

A ação é válida para todos os setores do estádio, exceto camarote. Aos torcedores que já compraram o ingresso no valor original, a equipe irá disponibilizar um voucher de desconto nas lojas.

“O objetivo é lotar o Castelão amanhã nessa decisão importante em busca do tetracampeonato, e também como gratidão ao torcedor que tem chegado junto em diversos jogos seguidos, um sacrifício e esforço grande para acompanhar o nosso clube. Amanhã, todo mundo que torce Fortaleza tem que estar presente junto, buscando esse campeonato”, afirmou o presidente tricolor Marcelo Paz.

No duelo de ida, na sexta (22), as equipes empataram sem gols. Pelo regulamento, uma nova igualdade no tempo regulamentar leva a decisão aos pênaltis.

A última parcial de ingressos disponibilizada pelo Fortaleza indicava que 23.651 torcedores estavam garantidos na partida. Ao todo, eram 20.611 check-in de sócios-torcedores e 3.040 ingressos vendidos.

Valores dos ingressos para Fortaleza x Caucaia:

Inferior Norte: R$ 20,00.

Superior Sul: R$ 25,00.

Superior Central: R$ 30,00.

Especial: R$ 40,00.

Premium: R$ 75,00.

Superior Norte (torcida do Caucaia): R$ 25,00.