Mr. Olympia 2024: veja programação para esta sexta-feira (11)

O Mr. Olympia 2024, principal competição de fisiculturismo do mundo, começa suas disputas oficiais nesta sexta-feira (11), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Pelo menos seis categorias serão disputadas nesta sexta, com prévias e finais.

A partir das 13h30 (horário de Brasília), acontecem as prévias das categorias Fitness, 212, Figure, Women’s, Miss e Wellness. Já no período da noite, às 22h (horário de Brasília), serão realizadas as finais das categorias 212, Fitness, Figure, Women’s, Miss e Wellness.

Legenda: CBum e Ramon Dino no Mr. Olympia Foto: Reprodução/Instagram

A categoria Open, que terá a sua final disputada apenas no sábado (12), terá as suas prévias realizadas ainda nesta sexta-feira (11), juntamente com as finais do dia, no período da noite, a partir das 22h (horário de Brasília).

Muitos fãs brasileiros do Mr. Olympia desejam acompanhar a competição ao vivo. Para isso, é necessário acessar o canal OlympiaTV, no streaming, o serviço funciona em esquema pay-per-view, com pacotes para assistir aos eventos. O preço do pacote é de 40 dólares.