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Mozart pode mudar escalação do Ceará no Clássico-Rei contra o Fortaleza; veja

Técnico tem desfalques e retornos importantes para o jogo desta quarta-feira

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 13:10)
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Mozart, técnico do Ceará, tem uma escolha importante diante de si para a escalação do Alvinegro no Clássico-Rei contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (7), pela Copa do Nordeste: quem deve formar a dupla de volantes com Richardson.

Duas opções principais despontam como favoritas: Júlio César, zagueiro que atuou improvisado como volante contra o Cuiabá, ou João Gabriel, jovem da base que entrou bem no segundo tempo da partida, participando dos dois gols.

A terceira e mais remota possibilidade é Dieguinho. O volante de 31 anos deve ser relacionado, mas iniciar no banco de reservas, já que não atua desde janeiro, quando sofreu uma grave lesão e precisou passar por cirurgia.

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