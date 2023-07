Morre Fernando Ferretti, lenda do futsal, aos 69 anos

O ex-treinador Fernando Ferretti, considerado um dos principais nomes da história do futsal brasileiro, morreu nesta quarta-feira (12), aos 69 anos, em Joinville (SC). De acordo com informações do GE, o Ferretti estava internado, mas a causa da morte não foi confirmada.

Fernando Ferretti nasceu no dia 26 de junho de 1954 no Rio de Janeiro (RJ). Ele chegou a ser treinador da Seleção Brasileira da modalidade, além de equipes tradicionais do futsal brasileiro, como Jaraguá, Santos e Magnus.

Carreira de Fernando Ferretti

Ferreti é considerado um dos treinadores mais vencedores da história do futsal brasileiro. Ao longo de sua carreira, o treinador conquistou a Taça Brasil de Clubes em 11 oportunidades, ligas nacionais da modalidade em outras cinco oportunidades, entre outros.

O treinador também acumulou uma passagem pelo futsal cearense. Ferretti treinou a Associação Atlética Banfort Clube e conquistou a Taça Brasil de Futsal com a equipe cearense na temporada 1991.

“Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos os admiradores de Ferretti. Sua partida representa uma perda irreparável para o futsal brasileiro e mundial”, afirmou a Confederação Brasileira de Futsal em nota.