Morre Diego Braga, lutador de MMA, após tentar recuperar moto furtada no Rio de Janeiro

O corpo de Diego Braga Alves, lutador e professor de MMA, foi encontrado na noite dessa segunda-feira (15) pela polícia. O atleta de 44 anos estava desaparecido desde a madrugada do mesmo dia depois de tentar recuperar sua moto furtada. Ele havia ido ao Morro do Banco, comunidade do Rio de Janeiro. As informações são do ge.

A principal linha de investigação é de que traficantes tenham confundido o lutador com um miliciano. A Delegacia de Homicídios é a responsável pelo caso.

Diego passou a manhã tentando recuperar a moto, que foi furtada na comunidade da Muzema e levada ao outro local. O veículo foi retirado do condomínio por dois homens, conta Gabriel Braga, filho da vítima. A ação foi toda registrada por câmeras de segurança do prédio em que o professor morava.

Diego Braga era lutador profissional de muay thai e MMA. Ele iniciou a carreira em 2003 e foi adversário de Charles do Bronx, Miltinho Vieira e outros com passagens pelo UFC.

O profissional também treinou Anderson Silva e os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. Ele se aposentou como atleta profissional em 2019, com 23 vitórias, oito derrotas e um empate.

PRISÃO

Tauã da Silva, também conhecido como 2B, foi preso na manhã desta terça-feira (16). O homem de 18 anos confessou ter participado do crime. Para a polícia carioca, o rapaz explicou que foi até o Morro do Banco para "desenrolar a entrega da moto" e que "quando pegaram o telefone dele viram que tinha contatos de milicianos de Rio das Pedras e da Muzema." As informações são do g1.

O suspeito contou ainda que Diego Braga "tentou correr, mas foi pego e morto". O rapaz de 18 anos confessou ser traficante de drogas e que alguns comparsas saíram da favela após a morte do lutador. Tauã foi encontrado em casa e levado para a 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca.