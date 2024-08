Moisés comemora vitória do Fortaleza e presença no G-4 da Série A: 'podemos sonhar'

Moisés, atacante do Fortaleza e autor do gol da vitória sobre o Criciúma, na tarde deste sábado (10), comemorou o resultado positivo e o bom momento pelo qual passa o Tricolor do Pici, que assumiu, pelo menos momentaneamente, a vice-liderança do Brasileirão.

"Continuar com essa humildade, temos muito pela frente, muito a crescer. Podemos sonhar, mas com muita humildade", disse o atacante em entrevista logo após o término da partida contra o Criciúma, na Arena Castelão.

Legenda: Moisés comemora gol durante Fortaleza x Criciúma Foto: Ismael Soares/SVM

Trabalho, temos um grupo, uma família, que se cobra diariamente para dar o seu máximo, independente de quem joga, quem fica no banco. [...] Esse time tem que ser respeitado, não é mais aquele time que ficou oito anos na Série C. É um time de camisa. Moisés Atacante do Fortaleza

O camisa 21 do Tricolor do Pici, que foi titular nesta partida no lugar de Breno Lopes, marcou o seu 11º gol na temporada 2024, sendo o primeiro na Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.