Modelo da Hungria afirma ser mãe do quarto filho de Neymar, diz colunista

A ex-modelo húngara Gabriella Gaspar, de 30 anos, entrou com uma ação na Justiça contra Neymar alegando ter uma filha de 10 anos com o jogador. A defesa da mulher pede que o atleta realize um teste de DNA para averiguar a paternidade e, ainda, uma pensão de 30 mil euros (R$ 160 mil na cotação atual). As informações foram divulgadas no Domingo Espetacular, da Record TV, no último domingo (28).

Veja também

Segundo o advogado de Gabriella, Angelo Carbone, ela teria engravidado do jogador durante uma passagem de Neymar em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após um amistoso entre Brasil e a seleção local, realizado em abril de 2013. A ex-modelo também afirmou que não havia entrado na Justiça porque acreditava que o craque reconheceria a filha sem que ela precisasse acioná-lo judicialmente.

“Eu só percebi que estava grávida na décima primeira semana de gestação. Eu sei que a filha é dele porque eu tive relações apenas com ele”, contou Gabriella.

TESTE DE DNA E PENSÃO

O advogado da mulher, revelou que caso o pedido seja acatado pelo juiz responsável, o jogador pode ser obrigado a realizar o teste. Ele alega que a mulher não possui condições econômicas para criar a filha e pede para o atleta pagar uma pensão equivalente a 30 mil euros mensais.

Além disso, Gabriella também requer que o jogador arque com custos que teve durante dez anos, incluindo a alimentação da filha e exames que teve de fazer durante a gravidez. O valor da causa requerido pelo advogado chega a R$ 2 milhões.

“Ela não tem condição econômica para nada. A filha quer fazer natação, balé. O Ney é difícil de encontrar. Ele tem residência, mas é difícil de encontrar, porque ele aparece quando quer. A criança tem 10 anos e não pode ficar esperando a vida inteira a citação dele”, garantiu o advogado.

TENTATIVA DE CONTATO

A moça, que atualmente trabalha como estoquista, em Budapeste, revelou ter tentado contato com diversos familiares do jogador, sem sucesso. Ela também teria enviado uma carta ao Instituto Neymar Jr., além de mensagens no Instagram do próprio atleta.

Em uma delas, compartilhada pelo advogado, Gabriella envia fotos da menina e escreve, em inglês: “Olá. Espero que tenha recebido a minha carta, incluindo a foto de sua garotinha”.