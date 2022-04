Mike Tyson dá socos em passageiro em avião; veja vídeo

O ex-boxeador Mike Tyson agrediu um passageiro em voo, na tarde desta quinta-feira (21). Conforme noticiou primeiramente a TMZ, Tyson agrediu o homem após o mesmo se mostrar "excessivamente animado", mesmo após pedidos de calma.

De acordo com testemunhas, o atleta foi cordial ao entrar no avião, tirando inclusive fotos com fãs. O atrito ocorreu após o passageiro se sentar próximo do lutador e insistir em falar com ele.

Após pedir para o fã "relaxar e parar de irritá-lo", Tyson socou o rosto do passageiro, deixando-o sangrando. No Twitter, circula vídeo mostrando o ocorrido.

Leia também Jogada Vida da jogadora Marta vai virar filme; saiba detalhes

O ex-boxeador deixou o voo após a agressão, e a vítima recebeu atendimento médico. Tyson e as autoridades ainda não se manifestaram sobre o episódio.