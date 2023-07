Messi posa pela primeira vez com a camisa do Inter Miami; veja fotos

O Inter Miami divulgou na tarde deste sábado (15) as primeiras imagens do atacante argentino Lionel Messi com a camisa da equipe. O jogador havia sido anunciado como reforço do clube norte-americano no dia 7 de junho.

Por meio de vídeos e fotos divulgados nos perfis oficiais do Inter Miami nas redes sociais, foi possível ver Messi vestido com a camisa rosa da equipe. O atual campeão da Copa do Mundo, com a seleção da Argentina, vestirá a camisa 10 em seu novo clube.

Esta será a primeira experiência profissional de Lionel Messi fora do continente europeu. Revelado pelo Barcelona, o argentino tornou-se o maior nome da história do clube catalão. Após deixar o Camp Nou, Messi acertou com o Paris Saint-Germain, da França.

O Inter Miami é uma equipe de futebol dos Estados Unidos, fundada em 2018 e que tem como dono o ex-jogador inglês David Beckham. A equipe disputa a Major League Soccer (MLS), principal liga norte-americana de futebol, desde a temporada 2020.