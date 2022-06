Messi marca 5 vezes, e Argentina goleia Estônia em amistoso

A seleção da Argentina venceu mais um amistoso em preparação para a Copa do Mundo do Catar. Com o Lionel Messi inspirado, marcando 5 vezes, o time sul-americano goleou a Estônia por 5 a 0 em partida realizada em Panplona, na Espanha, no estádio El Sadar.

O técnico Scaloni não poupou jogadores após a conquista da 'Finalíssima' contra a Itália, no meio de semana. O craque Messi inclusive atuou pelos 90 minutos, tendo mais uma partida marcante com a camisa do time argentino.

Acompanhe em tempo real

Escalações

Argentina: Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Otamendi, Tagliafico; Guido Rodríguez, De Paul, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

Estônia: K. Hents, K. Mets, J. Tamm, M. Kuusk; S. Zenjov, K. Vassiljev, V. Kreida, M. Kait, V. Sinyavskiy; R. Kirss e E. Sorga. Técnico: F. Costantini.

Ficha técnica | Argentina x Estônia

Local: Estádio El Sadar, em Pamplona (ESP)

Data: 05/06/2022 (domingo)

Horário: 15h (de Brasília)