Mercedes apresenta modelo do carro para a temporada 2024 da Fórmula-1

A Mercedes apresentou, nesta quarta-feira (14), seu novo modelo de carro para a disputa da temporada 2024 da Fórmula-1. O 'W15' será o último carro de Lewis Hamilton na montadora alemã. Para o modelo deste ano, a Mercedes voltará a ter a cor prata como principal — em comemoração ao aniversário de 90 anos das “Flechas de Prata”.

“O foco é levar a equipe de volta onde estávamos. Agora estamos apenas passando pelo importante processo de sermos realmente diligentes em nosso trabalho, entendendo os dados, entendendo o carro, até mesmo uma volta na chuva hoje pode dar uma ideia do que está por vir”, disse Lewis.

O chefe da equipe alemã, Toto Wolff, também falou sobre como será a última temporada de Lewis na Mercedes.

“Sabíamos que a nossa parceria com Lewis chegaria ao fim um dia. Pensamos que talvez fosse no final de 2025, por isso o momento foi uma surpresa, mas respeito a decisão que ele tomou”, começou dizendo.

“Nada mudou para nós este ano, nosso foco continua o mesmo. Temos dois excelentes pilotos. Em George, temos um piloto rápido, talentoso e inteligente. Uma base sólida para o futuro. Em Lewis, temos um campeão mundial múltiplo motivado e queremos fazer com que seu último ano conosco seja o mais bem-sucedido possível”, concluiu.

Ao final desta temporada, que será a mais longa da história da competição, com 24 corridas previstas, Lewis irá se unir a Ferrari para a temporada de 2025. O piloto britânico estava na equipe alemã desde 2013. Nesta parceria, Hamilton conquistou seis Mundiais de pilotos — além de 82 vitórias, 78 pole positions e 148 pódios até aqui.

MELHORIAS NA DESPEDIDA

Nesta temporada a Mercedes busca reencontrar o caminho das vitórias. Apesar de ter conquistado o vice-campeonato do campeonato de construtores em 2023, a construtora alemã passou a temporada inteira sem nenhuma vitória — fato que não acontecia desde 2011, dois anos antes de Hamilton chegar a equipe.

Para isso, o diretor técnico, James Allison, explica as melhorias do novo modelo e quais ajustes foram feitos em relação ao modelo anterior.

“Um grande foco tem sido melhorar o imprevisível eixo traseiro do carro anterior. Trabalhamos arduamente para garantir que ambos os eixos, mas particularmente o eixo traseiro, mantivessem um melhor controle do pneu do que no W14”, disse Allison.

“Também houve algumas tarefas de melhoria em áreas nas quais tínhamos espaço para melhorias, incluindo o efeito DRS e o desempenho dos pit stops”, contou.

A temporada de 2024 da F1 retorna em 2 de março de 2024 com o GP do Bahrein e vai se estender até o dia 8 de dezembro, no GP de Abu Dhabi. Para este ano, a F1 contará com 24 GPs e duas corridas aos sábados, além de seis corridas sprint ao longo do ano.