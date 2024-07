Meia Maratona BNB Clube em Fortaleza reune três mil participantes; veja vencedores

“No início, tínhamos aberto duas mil vagas para a prova, mas a procura foi tão grande que as inscrições se acabaram em uma semana. Abrimos outro lote e chegamos a três mil corredores, o que demonstra a força das corridas de rua e a confiança dos atletas no BNB Clube, que é um espaço naturalmente dedicado à formação e prática esportiva. Com o sucesso da corrida, vamos nos organizar para realizar uma nova prova em 2025 e colocar a Meia Maratona do BNB Clube no calendário esportivo cearense, comentou Maurício Lima, presidente do BNB Clube, ao final da corrida.