Medvedev vira pra cima de Zverev e se garante na final do Aberto da Austrália em jogo de mais de 4h

O tenista russo, nesta sexta-feira (26), e. O, mas, após 4h18min de batalha. O placar da incrível vitória por 3 sets a 2 marcou parciais de 5/7, 3/6, 7/6 (7/4), 7/6 (7/5) e 6/3.Medvedev vai disputar sua terceira final em Melbourne. Nas duas anteriores, foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal e pelo sérvio Novak Djokovic. O russo, portanto, busca seu primeiro título no Aberto da Austrália. E o segundo troféu de Grand Slam da carreira - levantou a taça do US Open em 2021.No domingo, seu adversário será o italiano Jannik Sinner, quarto colocado do ranking, que surpreendeu nesta sexta ao eliminar Djokovic , que vinha de uma série invicta de 33 jogos na Austrália. Será o 10º confronto entre os dois tenistas. O russo leva a melhor no retrospecto, com seis vitórias e três derrotas. Mas o italiano venceu as três últimas partidas, disputadas todas em 2023.