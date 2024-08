Medalha de Isaquias Queiroz cai, é danificada e atleta pede troca da peça em Paris-2024

Após uma prova de recuperação emocionante que lhe rendeu a medalha de prata na canoagem C1 1000 metros, o brasileiro Isaquias Queiroz correu para os braços de sua família presente nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 para comemorar sua quinta conquista olímpica da carreira. A empolgação foi tanta que o prêmio caiu e sofreu danos.



A situação aconteceu quando Isaquias levou a medalha para a sua mulher, Laina Guimarães, e seus dois filhos. Não se sabe como, mas ao passar o objeto para seu filho mais velho, Sebastian, de seis anos, colocá-la no pescoço o objeto foi danificado, o que chateou o atleta.



Legenda: Isaquias mostra a medalha quebrada Foto: Arquivo Pessoal / Isaquias Queiroz

Pediu a troca

Segundo o site GE.com, o canoísta entrou em contato com a assessoria do Time Brasil para solicitar à organização de Paris-2024 uma nova medalha de prata. Ainda não há informação se a peça será consertada ou se ocorrerá uma substituição da medalha por inteiro.



Há um precedente a favor de Isaquias para que a medalha de prata seja substituída por uma inteiramente nova. Outro brasileiro passou por isso na Olimpíada de Londres-2012. O judoca Felipe Kitadai, que havia conquistado o bronze na categoria até 60kg, quebrou seu prêmio depois de levá-la para o banho e derrubar o objeto no chão.



Naquele caso, o Comitê Olímpico Internacional (COI) aceitou o pedido de Kitadai e trocou a medalha por uma totalmente nova. O objeto foi dado ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), que repassou ao judoca.