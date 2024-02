Mbappé comunica diretoria que vai deixar o PSG ao final do contrato; jogador é desejo do Real Madrid

Mbappé comunicou para a diretoria do Paris Saint-Germain que vai deixar a equipe ao final do contrato, em junho de 2024. A informação tem sido divulgada por diversos veículos de imprensa da França, nesta quinta-feira (15).

A emissora "RMC" explicou que o jogador cumpriu a promessa feita ao presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, de que ele seria o primeiro a saber se o atacante seguiria ou não no clube.

O jornais "L'Équipe" e "Le Parisien" informaram que essa reunião ocorreu na última terça, no centro de treinmento em Poissy. O atleta também pediu que o dirigente não fizesse contraproposta.

Mbappé desistiu de se transferir para o Real Madrid no meio do ano, de acordo com o "Le Parisien." A equipe espanhola vem tentando a contratação do jogador há dois anos, mas o PSG conseguiu manter a estrela do time até o fim do contrato.

Estrela da seleção francesa, Mbappé tem 31 gols e sete assistências com a camisa do time em 2023/24. O jogador chegou ao PSG aos 19 anos, em 2017, por empréstimo do Monaco. Em sete temporadas pela equipe, ele acumuma 243 gols e 93 assistências.