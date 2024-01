Marta recebe homenagem e vira nome de prêmio no Fifa The Best

A Fifa anunciou, nesta segunda-feira (15), uma nova premiação que levará o nome de Marta. A camisa 10 do Brasil nomeará o gol mais bonito do futebol feminino na temporada a partir do Fifa The Best 2024. Eleita seis vezes a melhor jogaora do mundo, a atleta de 37 anos se despediu das Copas do Mundo em 2023.

"É sempre difícil subir neste palco e não se emocionar. Eu tive a felicidade de, algumas vezes, receber o prêmio de melhor jogadora. Acho que é muito mais fácil falar se baseando do que fez o ano inteiro e agradecer as companheiras, staff, família. Mas isso aqui é muito mais especial. Difícil até de encontrar palavras. Mas eu quero que, assim como estou enxergando nesta homenagem, quero que todas as mulheres possam também enxergar um futuro promissor. Onde não seja direcionado somente ao futebol, mas a qualquer atividade", disse a jogadora.

Até a criação do Prêmio Marta, a versão feminina do Prêmio Puskas, homens e mulheres concorriam juntos na categoria que existe desde 2009. Das 15 edições, apenas atletas do futebol masculino venceram.



"O que a gente busca diariamente, através daquilo que Deus nos destinou a fazer, é buscar fazer com que o mundo seja melhor para todos. Sem distinção. É buscar igualdade, respeito. Deixo aqui esta mensagem para todos aqueles e aquelas que tem o poder de transmitir essa mensagem através do que você faz. Vai agradecer a um Ronaldo, a um Zagallo, a um Pelé. Vai agradecer a uma Jenni, que tive o prazer de jogar com ela em 2013. Quero agradecer à Fifa e a toda a comunidade do futebol pela homenagem que estou recebendo em vida e ainda em atividade. Isso é, sem dúvida, uma grande motivação para que continuemos evoluindo. E, quem sabe, não jogar mais uma Olimpíada. E depois terei a resposta se continuo ou não. Obrigada", finalizou a jogadora brasileira.