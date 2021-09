Marlon projeta salto do Ceará na tabela da Série A com dois jogos seguidos em casa

Após cinco jogos sem vencer, o Ceará ocupa zona intermediária da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, em 12º com 24 pontos. O Vovô está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, há 5 pontos do G6 que garante vaga à Copa Libertadores 2022, mas a proximidade do Z4, com apenas 3 pontos de vantagem, faz com que uma reação na Série A seja urgente.

A sequência de dois jogos em casa pode ajudar o Alvinegro, como destaca o meio-campista Marlon, já que o Vovô terá Santos (dia 18) e Chapecoense (25), na Arena Castelão.

"A gente sabe das dificuldades do campeonato. É um campeonato muito equilibrado. Temos dois jogos dentro de casa. Vencendo, a gente pode dar um salto na tabela. Temos a oportunidade de voltar a vencer no próximo jogo. O sistema do Carille é um pouco diferente e eles só fizeram dois jogos. Temos que identificar os principais pontos deles e neutralizar, para que a gente possa fazer um grande jogo no sábado e consiga os três pontos”, declarou o volante.

A projeção do jogador alvinegro é bem possível, pela colocação dos adversários, ambos abaixo do Ceará - Santos em 13º e Chapecoense em 20º, além da boa campanha do clube como mandante. O Alvinegro é o 5º melhor mandante da Série A, com 18 pontos em 9 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e uma derrota, com 14 gols marcados e 8 sofridos, com um aproveitamento e 66,7%.

A campanha em casa só não é melhor do que as de Palmeiras (22 pontos), Fortaleza (21), Atlético Mineiro (19) e Flamengo (18), os 4 primeiros colocados.

Marlon confia em uma retomada do clube na competição, agora com o técnico Tiago Nunes. Na estreia dele, o Vovô perdeu por 2 a 0 para o Grêmio em Porto Alegre.

"A cada dia a gente tem que evoluir. Aqui nós temos um grupo muito trabalhador. Às vezes, por um detalhe ou outro, as coisas não acontecem, mas estamos corrigindo isso no dia a dia. Não só na forma tática, mas no comportamento da equipe em campo. O (técnico) Tiago Nunes tem conversado bastante com a gente. Estamos ajustando isso para que a gente possa repetir as atuações de bons jogos que já fizemos nessa temporada”, finalizou ele.