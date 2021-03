Marcos Guilherme recusa proposta do Fortaleza e segue no Internacional

O atacante Marcos Guilherme recusou a proposta do Fortaleza e segue no Internacional. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol tricolor, Sérgio Papellin, em entrevista para a Revista Colorada.

"Não vai vir. Ele não quer sair. Entende que com a mudança de técnico pode ser aproveitado. Ele quer ser aproveitado aí”, afirmou o dirigente.

A oferta era de empréstimo até o fim da temporada de 2021. Com 25 anos, o jogador perdeu espaço sob comando de Abel Braga e se tornou reserva. No último ano, participou de 54 partidas e marcou quatro gols.

No mercado, o clube intensificou a procura por um atacante de lado e tem negociação avançada com Yago Pikachu, do Vasco. Até o momento, fechou seis contratações: o atacante Robson (ex-Coritiba); o meia Lucas Crispim (ex-Guarani); e volantes Jussa (ex-Internacional), Éderson (ex-Corinthians) e Blanco (ex-Atlético-MG).

