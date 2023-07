Marcelo Chamusca reencontra Ceará e comenta: 'sei do momento de pressão, da cobrança da torcida'

O técnico Marcelo Chamusca, atualmente no Botafogo/SP, adversário do Ceará no Castelão pela Série B nesta sexta-feira (7), foi o entrevistado de André Almeida na edição de quinta-feira do Show do Esporte, da Verdinha.

O treinador, que assumiu recentemente o Botafogo/SP, falou sobre o que espera do confronto com o Vovô e relembrou momentos marcantes vividos no futebol cearense, treinando Ceará e Fortaleza.

Confronto com o Vovô

A partida com o Ceará é um confronto direto na tabela, com o Botafogo estando com 24 pontos e o Vovô com 21. Chamusca ressalta a importância do jogo e cita o momento do Ceará, de pressão da torcida.

"Não tem coisa pra inventar na escalação. É manter a base o máximo possível e só mudar o time por ordem clínica. Devemos ter alguma substituição de atletas. Sobre o jogo, conheço bem o Ceará, sei do momento de pressão, de cobrança da torcida e levaremos isso para o contexto do jogo, atuando com inteligência. Se jogarmos com sabedoria, poderemos usar isso de forma positiva e buscar o resultado. Será um confronto difícil, a fase do clube e busca por uma recuperação vai impulsionar o Ceará. Eles vão vir pra cima e estamos nos preparando para todas as dificuldades".

Legenda: Marcelo Chamusca comemora acesso com a torcida do Ceará no Castelão Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Postura com Guto Ferreira

Chamusca já enfrentou o Ceará este ano pela Série B, pela 4ª rodada, quando era treinador do Tombense, sendo derrotado por 2 a 0 no PV, com Eduardo Barroca como treinador do Ceará. Ele falou sobre as diferenças de estilos dos técnicos e espera um Alvinegro diferente.

"As características dos dois treinadores são muito diferentes. Tanto em conceitos quando em modelo de jogo. O Ceará será diferente neste sentido, mas existem características individuais de atletas que enfrentei recentemente, que já trabalhe e que estou acostumado a enfrentar. É passar passa nossos jogadores. Mas a expectativa é de mudança total com o Guto".

Carinho pela cidade, por Ceará e Fortaleza

Chamusca é baiano mas tem uma relação especial com Fortaleza, por ter treinado o Vovô e o Leão, conquistando títulos marcantes e um acesso com o Ceará. Ele admitiu que se emociona ao lembrar dos momentos vividos, como o título Estadual do Fortaleza em 2015, o título Estadual do Ceará em 2018, e o acesso do Ceará para a Série A em 2017.

"Eu sempre que falo de Fortaleza, da cidade, eu tenho lembranças extremamente positivas. Fico até emocionado em lembrar dos momentos que vivi, no Fortaleza e no Ceará. Sempre tive muito respeito pelas duas torcidas, que são apaixonadas. A cidade tem uma atmosfera muito positiva para mim e tenho muito orgulho do que conquistei e em estar na história dos dois clubes. Eu deixei um legado importante para os dois clubes: em 2015, o Ceará buscava um penta e impedi, conquistando o título pelo Fortaleza. E no ano do centenário do Fortaleza, eu conquistei o título pelo Ceará. E foi o último estadual do Ceará. Sou baiano, mas Fortaleza é minha segunda terra".